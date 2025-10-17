Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, konkordato talebine eklenecek belgeler hakkında yönetmelik kapsamında yapılacak denetimlere ilişkin aldığı kurul kararını bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun kurul kararı, bağımsız denetim alanında çarpıcı bir dönüşüme imza attı.

Karara göre, denetim kuruluşları yalnızca 3 yıllık deneyim sonrasında konkordato ön projesine ilişkin makul güvence verebilecek; bu süreyi tamamlamamış firmalar bu alanda görev alamayacağı belirtildi.

Kurul kararında, bu sınırlamanın getirilmesinde kamu yararı, denetime olan güven, ve denetimde kalitenin artırılması hedeflerinin gözetildiği vurguladı.