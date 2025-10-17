Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, konkordato talebine eklenecek belgeler hakkında yönetmelik kapsamında yapılacak denetimlere ilişkin aldığı kurul kararını bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun kurul kararı, bağımsız denetim alanında çarpıcı bir dönüşüme imza attı.

Karara göre, denetim kuruluşları yalnızca 3 yıllık deneyim sonrasında konkordato ön projesine ilişkin makul güvence verebilecek; bu süreyi tamamlamamış firmalar bu alanda görev alamayacağı belirtildi.

Kooperatiflerde dış denetçi şartları güncellendi
Kooperatiflerde dış denetçi şartları güncellendi
İçeriği Görüntüle

Kurul kararında, bu sınırlamanın getirilmesinde kamu yararı, denetime olan güven, ve denetimde kalitenin artırılması hedeflerinin gözetildiği vurguladı.