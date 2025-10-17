Sakarya Büyükşehir Basketbol sezona şampiyonluk parolasıyla başlıyor. 18 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Güngören Doruk ile karşılaşacak takımın Kulüp Başkanı Enes Zengin, taraftarı ilk maçta takımı yalnız bırakmamaya çağırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’da basketbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Play-OFF oynama başarısı gösteren Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkıyor.

Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi’nin ilk haftasında Büyükşehir’in dev adamları Güngören Doruk’u ağırlayacak. 18 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’da başlayacak mücadele Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmayı basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek.

Yeni sezona iddialı bir kadro, güçlü bir teknik ekip ve şampiyonluk hedefiyle başlayacak Büyükşehir Basketbol takımının en büyü kozu yine taraftarı olacak. Geçtiğimiz yıl taraftar desteğinin gücünü iyi kullanan takım bu sezonda taraftarından salonu doldurmasını bekleyecek.

Sezonun ilk mücadelesine çıkan Büyükşehir Basketbol’da Kulüp Başkanı Enes Zengin, taraftarları salona davet etti.