Kahramanmaraş’ta şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir halk otobüsünde, tutacaklara şehit asker ve polislerin isimleri yazıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yolcuların dikkatini çeken uygulamada, her bir tutacakta vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerin isimleri yer aldı. Vatandaşlar, bu anlamlı çalışmayla birlikte kimler sayesinde ayakta durduklarını ve huzur içinde yaşadıklarını bir kez daha hatırlama fırsatı buldu.

Uygulamanın Düzceli Resül Kurt’tan ilham alınarak hayata geçirildiği öğrenildi.

Kurt’un, Düzce’de belediye otobüslerinin tutacaklarına şehitlerin isimlerini yazdırması örnek alınarak Kahramanmaraş’ta da aynı uygulama başlatıldı.

Şehitlerin isimlerinin otobüs tutacaklarında yaşatılması hem Düzce’de hem de Kahramanmaraş’ta vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.