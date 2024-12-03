Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında 3-7 Aralık 2024 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - Japonya Velihat Prensi ve Prensesi Akishino'nun Türkiye ziyaretini İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından duyurdu.

Altun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Refikaları Sayın Hanımefendi tarafından kabul edilecek olan Veliaht Prens ve Prenses, Ankara’daki temaslarının yanı sıra, İstanbul’da sosyal ve kültürel etkinliklere katılacağını belirterek, ziyaretleri çerçevesinde ayrıca, Kırşehir’in Kaman ilçesinde çalışmaları Türk ve Japon arkeologlar tarafından ortaklaşa yürütülen Kalehöyük kazı alanında incelemelerde bulunulacağını bildirdi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1864037583766135160

Altun, İmparatorluk Ailesi’nden Veliaht Prens ve Prenses düzeyinde ülkemize yapılacak bu ilk resmi ziyaret ile Türkiye ve Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağını vurguladı.