İzmit Belediyespor, Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarında Kocaeli'ni temsil edecek.KOCAELİ (İGFA) - Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesi, birçok branşta faaliyet göstermeye devam ediyor.

Sakaryalı sporcu altın madalya kazandı Sakaryalı sporcu altın madalya kazandı

Bu kapsamda İzmit Belediyespor, Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarına katılacak.

6-7-8 Aralık tarihlerinde Samsun’da yapılacak olan müsabakalarda İzmit Belediyesi adına 3 sporcu katılacak.

Genç sporcular hedeflerinin İzmit’e madalya ile dönmek olduğunu söyledi.