İzmit Belediyesi, Başiskele’de ikamet eden Kıbrıs Gazileri İsmail Kara ve Sami Temel’i evlerinde ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kahraman gazilerimizi ziyaret etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur ve CHP Başiskele İlçe Başkanı Uğur Falay, Başiskele’deki Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Gaziler İsmail Kara ve Sami Temel’e minnet ve şükran duyguları iletildi.

KUR’AN-I KERİM VE TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

Ziyarette, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarının iletildiği ailelere, Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.