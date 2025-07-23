İzmit Belediyesi, Kıbrıs Gazisi Ali Demir ile görevi başında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden askerimiz Naim Özkul’un ailesini evlerinde ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını ilettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla Kıbrıs Gazisi Ali Demir ile 1999 yılında Bitlis’te vatani görevini yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden askerimiz Naim Özkul’un ailesini ziyaret etti. Geçtiğimiz gün Yassıbağ Mahallesi’nde gerçekleşen ziyarette, ailelere minnet ve şükran duyguları iletildi.

Ziyarete İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı. Gerçekleştirilen ziyarette, İzmit Belediyesi’nin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin kuruluş amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi.

KUR’AN-I KERİM VE TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

Yöneticiler, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek gazi ailelerine Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Ailelerin gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eden yöneticiler, İzmit Belediyesi’nin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.