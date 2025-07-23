Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde DSİ’ye ait sulama kanalında 3 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, dere yataklarında sürdürdüğü temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde DSİ’ye ait sulama kanalında 3 kilometrelik dere temizlik çalışması yapıldı.

Çalışma kapsamında, sulama kanalı içerisinde biriken zararlı maddeler, suyun akışını bozacak olan çöpler temizlendi.

Yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, ekiplere teşekkür etti.