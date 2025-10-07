İzmit Belediyesi meclis üyesi Erdem Arcan, siyasi yolculuğu sebebiyle başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini belirterek, “Birlikte görev yaptığım tüm arkadaşlarımı sevgilerimi ve saygılarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum” dediKOCAELİ (İGFA) - CHP Kocaeli İl Başkanlığı için adaylığını açıklayan İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan, mecliste yaptığı konuşmada, 18 yaşında başladığım siyasi yolculukta, gençlik kolları başkanlığı, ilçe yöneticiliği, il ilçe komisyon üyelikleri, sendika şube başkanlığı görevlerinde bulnduğunu anımsatarak, "En son İzmit Belediyesi meclis üyeliğini seçildim. Her görev bana ayrı bir sorumluluk yükledi, ayrı bir deneyim kazandırdı. Kendimle ilgili özgür irademle ve siyasi arkadaşlarımla beraber aldığım kararla sabah baba ocağı partimizde il başkanlığı adaylığımı açıkladım" dedi.

"2019 yılında alınmaz denilen Kocaeli’nin kalbi İzmit’i kazandık. O gün umut çiçek açtı" diyen Arcan, "2024’te bu umudu büyüttük. İzmit’in yanına Karamürsel’i ve Derince’yi kattık. Şimdi sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de 1. Parti yapmaktır. Kocaeli’yi de 13-0 yapmaktır. Dün itibariyle siyasi başkan yardımcılığı görevimi bıraktığımı da duyurmak istiyorum. Mecliste belki son kürsü konuşmam olacak. Birlikte görev yaptığım tüm arkadaşlarımı sevgilerimi ve saygılarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.