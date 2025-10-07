Kahramanmaraş’ta yaşayan ve lösemi tedavisi devam eden 12 yaşındaki Ayşenur’un “kendine özel bir oda” hayali, Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği öncülüğünde sadece 20 saat gibi kısa bir sürede gerçeğe dönüştü.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı, küçük Ayşenur’un kendilerini evlerine davet ettiğini ve o an kurduğu cümlelerin herkesin kalbine dokunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ayşenur bizden kendine özel bir oda istedi. Biz de hiç vakit kaybetmeden harekete geçtik. Almila Mobilya ve Almila Mobilya Kahramanmaraş Bayisi bu güzel hayali sahiplenerek 20 saatten kısa bir sürede Ayşenur’un odasını hazırladı. Rabbime hamdolsun, bir çocuğun hayaline vesile olmayı bizlere nasip etti.”

Başkan Şahbazlı, destek veren herkese teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti: “Bu süreçte büyük bir gönüllülük örneği sergileyen iyilik meleğimiz Kübra Öz’e, Almila Mobilya’ya ve Almila Mobilya Kahramanmaraş Bayisi’ne gönülden teşekkür ediyoruz. Rabbimiz, iyiliği çoğaltan tüm güzel yüreklerden razı olsun.”