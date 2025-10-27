İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen güreş ve judo turnuvalarında minik sporcular yarıştı. Her iki turnuva da heyecan dolu müsabakalara sahne oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 102’nci yılı onuruna düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Güreş Müsabakaları ile Cumhuriyet Bayramı Süper Minikler ve Minikler Judo Turnuvası, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Güreş Müsabakaları’nda grekoromen ve serbest stilde U12, U13, U14 ve U15 yaş kategorilerinde yaklaşık 150 minik güreşçi mindere çıktı. Gün boyunca süren mücadelelerde minik sporcular, azimleri ve performanslarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Tribünleri dolduran veliler, çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Aynı salonda yapılan Cumhuriyet Bayramı Süper Minikler ve Minikler Judo Turnuvası ise tam bir şölen havasında geçti. 10 kulüpten yaklaşık 200 minik judocu, tatamide centilmence mücadele etti. Turnuvaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün yanı sıra Bergama Belediyesi, Menemen Belediyesi, MK Judo Akademi, Karşıyaka Belediyesi, Göztepe, İzmir GSİM, Yeşilova, Konak Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi kulüpleri katıldı. Her iki branşta da dereceye giren sporcular, düzenlenen törenlerle kupa ve madalyalarını aldı.