İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 1. Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışması sonuçlandı. Yaklaşık 100 sporcunun mücadele ettiği şampiyona büyük çekişmeye sahne oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk kez düzenlenen Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışması tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bostanlı Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen organizasyona yoğun katılım oldu.

Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı yarışma, Sasalı Cumhuriyet Parkı ve Karşıyaka Uğur Mumcu Parkı’nda iki etap halinde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmada şehrin dört bir yanından gelen sporcular mücadele etti.

Organizasyon sonunda dereceye giren kadın ve erkek sporculara kategorilerine göre ödülleri takdim edildi.

KİMLER DERECEYE GİRDİ?

Yarışmada ilk üçe girenler kategorilerine göre şu şekilde oluştu: