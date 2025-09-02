Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, 6 Eylül Cumartesi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvurularının 2 Eylül 2025 itibarıyla başladığını duyurdu.

Bakan Bak, “Sevgili gençler, GSB Yurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı! Hayırlı, uğurlu olsun” diyerek gençlere seslendi.

Başvuruların e-Devlet platformu üzerinden yapılacağını belirten Bakan Bak, son başvuru tarihinin 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 23.59 olduğunu duyurarak, gençlere başvuru sürecinde kolaylıklar dileyerek, yurtların yeni eğitim yılında öğrencilerin konforlu bir barınma imkânı sunacağını vurguladı.