“Paribu Sunar: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri” kapsamında sahneye çıkan Sıla, güçlü performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en güçlü müzik ve eğlence markalarından Jolly Joker tarafından, Paribu ana sponsorluğunda düzenlenen “Paribu Sunar: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri” serisinin önceki akşamki konuğu Sıla oldu.

Büyülü Harbiye atmosferinde sahne alan Sıla, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

5 BİN KİŞİLİK DEV KORO

Biletleri günler öncesinden tükenen konsere, Harbiye Açık Hava’nın dört bir yanını dolduran 5 bin kişilik coşkulu seyirci, Sıla’nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Harbiye, gece boyunca dev bir koro gibi inledi.

HEM SAHNESİ HEM KOSTÜMLERİYLE BÜYÜLEDİ

Sıla, güçlü yorumunun yanı sıra özel olarak hazırlanan kostümleri ve enerjisiyle de göz kamaştırdı. Sahnedeki performansı, şıklığı ve seyircisiyle kurduğu samimi bağ, gecenin unutulmaz anları arasında yerini aldı.

“Paribu Sunar: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri”, müzik tutkunlarını eylül boyunca birbirinden değerli sanatçılarla buluşturmaya devam edecek.

19 Eylül Levent Yüksel

20 Eylül Yıldız Tilbe

21 Eylül Gökhan Türkmen

6 Ekim Yıldız Tilbe

7 Ekim Hakan Altun

8 Ekim Yaşar