İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin dört bir yanında her yaştan yurttaş için hizmete açtığı yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor.İZMİR (İGFA) - Atletizmden judoya, su topundan tenise 20’nin üzerinde branşta eğitim verilen yaz spor okullarında en çok ilgi gören kurslardan biri de yüzme.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan spor okulları kentteki her yaştan vatandaşın sağlıklı bir yaşama erişmesine olanak sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Spor Başkenti İzmir” vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalarla her yaştan İzmirli, Büyükşehir Belediyesi’nin tesislerinde atletizmden judoya, yüzmeden karateye, su topundan tenise 20’nin üzerinde branşta eğitim alabiliyor.

Haziran ayının son haftasında başlayan eylülün ilk haftasına kadar sürecek kurslarda en çok ilgi gören branşlardan biri de yüzme. Celal Atik Spor Salonu Yüzme Havuzu, İzmir Marina, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü ve Havuz İzmir tesislerinde hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik açılan yüzme kursları oldukça ilgi çekiyor.

Yetişkinler için serbest yüzme saatleri de programda yer alıyor. Bayraklı Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Bornova Havuz İzmir ve Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda 18 yaş üstü vatandaşlar için düzenlenen “Herkes İçin Spor” eğitimleri de tamamen ücretsiz gerçekleşiyor.