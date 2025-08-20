Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı sosyoekonomik seviye verilerine göre Talas, 2023 yılında Kayseri’nin en yüksek SES skoruna sahip ilçesi oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2023 yılı sosyoekonomik seviye (SES) verileri, ülke genelindeki sosyal ve ekonomik tabloyu gözler önüne serdi. Türkiye’deki 26 milyondan fazla hanenin gelir, eğitim ve meslek kriterlerine göre hesaplanan ortalama skorlarında Talas, Kayseri’nin en yüksek skorlu yerleşim bölgesi oldu. Toplam 150 skora sahip Talas, bu seviyesi ile Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri arasında yer buldu.

TÜİK VERİLERİ BİZİ DOĞRULADI

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yürüttükleri planlı programlı hizmet ve yatırım anlayışının sonuçlarını gördüklerine dikkat çekerek, “Talas’ın, sosyoekonomik yönden Kayseri’nin en güçlü ilçesi olduğunu her zaman söylüyorduk. TÜİK verileri de bunu doğrulamış oldu. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçenin sosyal kültürel ve sportif alanda öne çıkmasına gösterdiğimiz gayret kadar ekonomik yönden de gelişmesi için proje geliştirip yatırım yapıyoruz. Tarım ve hayvancılığa verdiğimiz tohum desteği, küçükbaş hayvan desteği, aşılama desteği, Süt Evi projesi, tarım makineleri desteği ilk akla gelenler.

Bunun yanında eğitim ve sağlık alanında yaptığımız çalışmalar kapsamında ilçeye kazandırdığımız okullar, kütüphaneler, aile sağlığı merkezleri, sosyoekonomik seviyeye katkı sağlayan diğer parametreler oldu. Bunlarla birlikte Maharetli Eller ve Antika Pazarı gibi doğrudan sosyoekonomik içerikli projeleri hayata geçirdik. Esnaflarımızın işyeri açması ve işletmesi yönündeki teşviklerimiz ve sağladığımız kolaylıklar da burada önemli bir etken oldu. Zaten kültür ve sanatta her zaman önde olan, her zaman bir etkinlik ile hemşehrilerinin karşısına çıkan bir belediyeyiz. Böyle olunca da Talas’ın SES’te Kayseri’nin birinci, Türkiye’nin önde gelen ilçelerinden birisi olması beklenen bir sonuç. Bu sonuçta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.