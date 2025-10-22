İzmir Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Denetim Ekibi, kirletici unsurların başında gelen kaçak kömür denetimlerini yaklaşan kış mevsimi öncesi sıklaştırdı. Kentte bulunan 238 kömür satış yeri toplam 700 kez denetlendi. Katı yakıt kullanan 120 apartmanda da kontroller yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ısınma amaçlı kullanılan yakıtların, hava kirliliğine dönüşmemesi için mücadeleyi sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hava Kirliliği Denetim ekipleri, kış aylarında artan kömür kullanımına bağlı olarak değişen hava kalitesini kontrol altına almak için denetimlerini arttırdı. İzmir’de 238 kömür satış deposunu toplam 700 kez denetleyerek, numuneler alan ekipler, satışa sunulan kömürlerin standartlara uygunluğunu da akredite laboratuvarlarda inceliyor.

Denetimler katı kayıt kullanan 120 apartmanda da yapılıyor. Analiz sonucu yürürlükteki mevzuatta belirtilen standartlara uygun olmayan kömür satış yerleri hakkında ise yasal işlem uygulanıyor. 2025 yılında izin belgesi olmadan satış yapan ya da yılda en az iki kez alınan numunelerin analizi sonucunda sattığı kömürün standartlara aykırı olduğu tespit edilen 5 firmaya Çevre Kanunu kapsamında 503 bin liralık idari para cezası kesildi.

Standartlara aykırı kömürlerin satışı durduruldu. Bu kömürler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından toplatılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hava Kirliliği Denetim Ekibi’nde görevli Metalurji ve Malzeme Mühendisi Gökhan Doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce kömür satış izin belgesi bulunan 238 depoda yıl içerisinde denetimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Ekim ayına kadar 238 kömür satış deposunda 700 kez denetleme yaptıklarını aktaran Doğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yaşanılabilir bir kent ve dünya için çalışıyoruz. Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılmasının önüne geçmeliyiz. Sağlıklı kentler oluşturmalıyız. Bunun için de yenilenebilir, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Biz bu hedef için çabalıyoruz. Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararınca denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz” dedi.