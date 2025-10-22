Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğiyle düzenlenen “Şehrim Sanat” sergisi, Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 20 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar hocalarının çaldığı ezgiler eşliğinde gezilen sergi, çok sayıda vatandaş ve sanatsever tarafından ilgi gördü.

Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Vekili Berna Abiş yaptığı konuşmada, “Bu etkinliği sadece bir sergi olarak değil, Kocaeli’nin kültürel hafızasını yansıtan bir çalışma olarak değerlendirmeliyiz. Bu sergiyle sanatı kültürlere nesilden nesile aktarılan bir olgu olarak değerlendirdik” dedi.

GELENEKSEL VE MODERN SANAT BİR ARADA

Sergide seramik, resim, kaligrafi, minyatür, çini, kat-ı, fotoğraf ve coğrafi işaretli çalışmalar ile eski sandıklardan çıkan el emeği eserlerin farklı yorumlanmış halleri yer aldı.

“Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülüne sahip sanatçı Adil Can Güven, Seramik Sanatçısı Caner Güner, Sepet Ustası Sevgi Arslan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri, eserlerini şehrin tarihi ve kültürel mirasından ilham alarak hazırladı. Serginin “Işığa Dokunan Kilim” adlı bölümü, karanlık bir odada projeksiyonla yansıtılan aynalı kilimlerle büyük ilgi topladı.

Bu kilimler, geçmişte dokuma tezgâhlarında üretilen emekleri ve motifleri temsil ederken, piksellerle dijital biçimde işlenen desenler günümüzün sanatsal dönüşümünü anlatıyor.

SANATLA KOCAELİ’NİN KİMLİĞİNE YOLCULUK

Sergi, Kocaeli’nin yerel değerlerini çağdaş sanat yorumlarıyla birleştirerek ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Şehrin kimliğini, hafızasını ve üretkenliğini sanat aracılığıyla ifade eden bu kültürel buluşma, anlamlı bir platform oluşturuyor.

Hereke halısından esinlenen “Hafızanın Parçaları” bölümü ise dikkat çekiyor. Puzzle formundaki halı, geleneklerin sürdürülme çabası ile zaman içinde dağılmasını simgeliyor.

KENTİN HAFIZASI VE MANAV KADINLARI

Sergide manav kültürüne ait gündelik eşyalar, sessiz ama derin anlamlarıyla yeniden hayat buluyor. Eskiden kadınların sırtında taşıdığı “Karamürsel Sepeti” bir elbiseye dönüşürken, kadınların taktığı feslerden okunan hikâyelerin yansıması olan “Kadın Başlıkları” serginin öne çıkan eserleri arasında yer alıyor. Her biri bir duygu diline karşılık gelen oyalar; sevgiyi, sitemi ve özlemi anlatıyor. Bu oyalar, seramik eserlerin sağlam dokusunda sergilenerek geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ oluşturuyor.

SERGİ 20 KASIM’A KADAR GEZİLEBİLECEK

Serginin logosu, Kocaeli’nin endemik bitkilerinden Keltepe Çiğdemi’nden esinlenerek tasarlandı. Bu simge, geçmişle geleceğin birleşimini ve serginin Kocaeli’nin kültürel mirasına olan vurgusunu temsil ediyor.

Kartepe’nin eski adı “Keltepe’ye de göndermede bulunan bu çiçek, “Şehrim Sanat’ın” ruhunu yansıtıyor. Kocaeli’nin kültürel mirasından beslenen sergi, kentin kimliğini, hafızasını ve üretkenliğini sanatın evrensel diliyle anlatan anlamlı bir kültürel hafıza projesi olarak öne çıkıyor.

Gelenekselleşmesi planlanan “Şehrim Sanat” sergisi, 20 Kasım tarihine kadar Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.