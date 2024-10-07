İzmir'de Tunç Soyer döneminde açılan Pagos Üretici Pazarı’nın hali içler acısı durumda.İZMİR (İGFA) - MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, Kadifekale ve pazarın kötü durumuna dikkat çekti. Bir turist ailesinin kaleye girip sadece bakıp geri çıktığını öne süren Yeniçırak, "Kadifekale, kentimizin simgesi ancak gereken özen gösterilmiyor. Turistler kötü bir izlenimle ayrılıyor” iddiasında bulundu.

Kadifekale için geliştirdikleri projeleri Ankara’ya sunduklarını belirten Yeniçırak, kaleye yapılacak restorasyon ve modernizasyon çalışmalarıyla bölgenin yeniden cazibe merkezi olabileceğini belirterek, surların restore edilip kalenin dört bir yandan görünür hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniçırak, şu anda kale ve çevresinin çarpık kentleşme nedeniyle kötü durumda olduğunu ifade edeek, "Pagos Pazarı’nda sadece bir açık tezgah kalmış ve tuvaletler 6 yıldır kullanılamaz halde" diyerek kalenin durumunu özetledi.