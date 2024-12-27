İklim değişikliği ve enerji alanında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Avrupa’nın öncü şehirleri arasında yer alarak AB İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na dahil olan İzmir, 2030 yılında sıfır karbon hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. AB üyesi kentler dışında Misyon Etiketi ile ödüllendirilen ilk kent olan İzmir, bir somut adım daha attı. 2024 yılının son İEKKK toplantısında konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, sıfır karbon hedefi için “Şehrimizin diğer kurumlarının da etkili olarak bu sürece katılması gerekiyor” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizi ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Komisyonu’nun iklim krizi ile mücadele konusundaki çağrısına kabul edilerek AB üyesi kentler dışında “AB Şehirler Misyonu Etiketi” unvanını alan ilk kent olan İzmir, doğa dostu projelerle uluslararası alandaki başarılarını sürdürüyor. İzmir'in bu alanda oluşturduğu yol haritası, yılın son İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısında gündeme geldi.

“Buradaki zihniyetin radikal bir değişimine ihtiyaç var”

Türkiye’nin iklim kriziyle mücadelede çok geride kaldığını belirten Başkan Tugay, “Enerji verimliliği konusunda yeterli çalışma yapılmadığı çok açık. Yurt dışında akşam belli saatten sonra sokak aydınlatmalarını kapatarak enerji verimliliğini sağlamaya çalışıyorlar. Burada zihniyetin radikal değişimine ihtiyaç var” dedi.

“İzmir'i çok farklı yere koyacak”

İklim konusunda yürütülen çalışmalara yurttaşların da dahil edilmesinin, daha etkili sonuçlar alınmasını sağlayacağını vurgulayan Başkan Tugay, “İzmir'in motivasyona ihtiyacı var. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği ile ilgili çok önemli kararları alıp, bunları uygulayan kişiler olduğumuz zaman eminim kimse buna kayıtsız kalmayacak. Bugün Türkiye'den umudunu kesmiş gibi görünen pek çok kişi, kurum İzmir'i çok farklı yere koyacak. Herkesin yararını gözetecek bir eylem planı ve yol haritası ile yürüyeceğiz. İzmir'in çok güzel günler yaşamasını istiyoruz. Bize güvenin. Bizler, sizlere sonuna kadar kulak vermeye, birlikte hareket etmeye, her zaman en doğrusunu birlikte arayıp bulmaya hazırız” diye konuştu.

“2025 yılında daha güzel gelişmeleri konuşalım”

2026’da İzmir’in ev sahipliğinde yapılacak EXPO etkinliğinin hazırlık sürecine de değinen Tugay, sözlerini şöyle tamamladı: “10 Şubat'ta Tayland'ta EXPO'nun genel kurulu yapılacak ve kesin olarak Türkiye ile ilgili nihai kararı beraber alacağız. Biz de İzmir'in sunumunu yapmaya, planını anlatmaya gideceğiz. 2025'te bu masanın etrafında çok daha güzel şeyleri konuşmayı umuyorum. Biz iyi şeyler olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl çok daha güzel çalışmaları gerçekleştirme fırsatı olacak.” Kurul üyeleri de çalışmalara destek vereceklerini açıkladı.

Tasarlanan logolar tanıtıldı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu da “İzmir Misyon Kent 2030” başlığı ile bir sunum yaptı. Toplantıda ayrıca önemli bir karar daha alındı. İklim Nötr kapsamında yapılacak çalışmaların kurumsallaşması için teknik komite kurulması kararı, oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda İEKKK için tasarlanan 3 logo ile yine Misyon Kent için hazırlanan 3 logo, kurul üyelerine sunuldu. Üyeler, logoları inceledikten sonra seçimi yapacak.

Önceki başkanlara teşekkür plaketi Önceki dönemde kurula başkanlık yapanlara da teşekkür plaketi verildi. Prof. Dr. Attila Sezgin, Betül Elmasoğlu, Dr. Faruk Güler, İdil Yiğitbaşı, Mehmet Tiryaki, Mehmet Ali Kasalı, Öner Akgerman, Selami Özpoyraz, Şerife İnci Eren, Sıtkı Şükürer, Tufan Ünal ve Yılmaz Temizocak plaketlerini Başkan Tugay'dan aldı.

