İzmir Çeşme’de orman dışı alanda, Bursa Mustafakemalpaşa’da ise ormanlık alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.BURSA (İGFA) - İzmir’in Çeşme ilçesinde orman dışı alanda ve Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangınlara karşı yoğun bir mücadele yürütülüyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Çeşme’deki yangının orman dışı alanda, Mustafakemalpaşa’daki yangının ise ormanlık alanda çıktı.

???? İzmir / Çeşme???? Bursa / MustafakemalpaşaÇeşme'de orman dışı alanda, Mustafakemalpaşa'da ise orman alanında başlayan yangınlara müdahale ediyoruz. #YeşilVatan için mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/EtmxVOpUKR— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 2, 2025

Ekipler, her iki bölgede de yangınlara havadan ve karadan müdahale ederken, yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.