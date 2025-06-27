İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro AŞ ile Demiryol İş Sendikası arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı; çalışanlara yüzde 30 zam yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro AŞ ile Türk-İş’e bağlı Demiryol İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutlu sonla noktalandı.

Görüşmeler sonucunda, Metro AŞ çalışanlarına 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak yüzde 30 zam oranı üzerinde uzlaşı sağlandı. Sözleşme, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral tarafından imzalandı.

BAŞKAN TUGAY: “HEM İŞÇİYİ HEM MALİ DİSİPLİNİ KORUYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, imza töreninde yaptığı konuşmada, İzelman, İzenerji ve İzdeniz’de olduğu gibi Metro AŞ’de de yüzde 30 zam oranıyla istikrarı sürdürdüklerini vurguladı. Tugay, “Belediye olarak işçilerimizin haklarını korurken, kurumun mali disiplinini de gözetiyoruz. Bu dengeyi sağlayarak toplu sözleşmeyi başarıyla tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sözleşmemiz çalışanlarımıza ve tüm İzmirlilere hayırlı olsun” dedi.

GECE VARDİYASINDA ALKIŞLI UĞURLAMA

İmza töreninin ardından gece vardiyasındaki Metro AŞ çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Tugay, “Sizler için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Zorlu koşullarda bir denge kurarak kurumumuza sahip çıkıyoruz. Fedakârca çalışan, kamu görevini layıkıyla yerine getiren sizlere güveniyorum. Emekleriniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Çalışanlar, Tugay’ı alkışlarla uğurladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, işçi haklarını koruma ve mali disiplini sağlama hedefiyle toplu sözleşme süreçlerinde istikrarlı adımlar atmaya devam ediyor.