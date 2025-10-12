İzmir’de ilk kez 2000 yılında Üçyol-Bornova arasında hizmet vermeye başlayan İzmir Metrosu’nun yüklenicisi İsveçli ABB ile Yapı Merkezi konsorsiyumunda yer alan heyet, İzmir Metro AŞ'yi ziyaret etti. Dönemin bürokratlarının da eşlik ettiği buluşmada heyet istasyonları gezdi.İZMİR (İGFA) - İzmir’de 30 yıllık dostluğu pekiştiren bir buluşma gerçekleşti. İzmir’in ilk metrosu Üçyol-Bornova hattının 1995 yılında yapımını üstlenen dönemin Yapı Merkezi ve İsveçli ABB konsorsiyumu, İzmir Metro’yu ziyaret etti.

İzmir Metro AŞ yönetiminin ev sahipliğindeki buluşma Halkapınar’daki merkez yerleşkede gerçekleşti. Projenin yapım aşamasında görev alan Yapı Merkezi ve ABB konsorsiyumu ile dönemin İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından oluşan heyet, gün boyunca istasyonlara da ziyaretlerde bulundu.

İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Sinan Karakuzu, heyetin ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirterek, “İlk günden bu yana İzmirlilerin temel ulaşım metotlarından olan İzmir Metro’yu geliştirmeye devam ediyoruz” dedi. ABB Temsilcileri Ulf Larsson ve Peder Madsen, istasyonların ve hattın yapılış sürecini anlatarak “İzmir Metrosu'nun gelişimini, büyümesini görmek bizi mutlu etti” diye konuştu. Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ise projenin başarıya ulaşmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

TEMSİLCİLERE ANLAMLI HEDİYE

Programda İzmir Metro projesinin ilk etabına ilişkin video ve reklam filmlerine de yer verildi. Arıoğlu ve ABB temsilcisi Lars-Olof Nisson’a 25 yıl önce İzmir Metrosu’na biniş için kullanılan ilk jetonlardan oluşan ve şirketin 25. yılı onuruna el yapımı olarak seramikten üretilen 100 parçalık bir koleksiyonu barındıran plaket takdim edildi. Atölye ve Trafik Kontrol Merkezi gezisi ile devam eden program; Konak, Halkapınar, Çankaya, Üçyol, Bornova, Narlıdere Kaymakamlık’ın da aralarında bulunduğu 6 istasyonun ziyaret edilmesi ile sona erdi.

İzmir Metrosu’nun yapımı için 15 Ocak 1993'te ABB-Yapı Merkezi Konsorsiyumu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.

1994 yılında güzergahın yeniden değerlendirilmesi gündeme geldi ve düzenlenen projede Fahrettin Altay'a uzanan bölüm iptal edildi. İzmir Metrosu'nun güncel durumuna ilişkin sözleşme, 1.5 yıl gecikmeyle, 1995 yılının mart ayında imzalandı. İzmir Metrosu'nun ilk aşaması on istasyonluk Bornova-Üçyol hattı 2000 yılının nisan ayında tamamlandı.