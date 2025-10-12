Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2012 yılında ilan edilen “Dünya Kız Çocukları Günü” kapsamında bu yıl da anlamlı bir etkinliğe imza attı.KOCAELİ (İGFA) - “Kızlar Güçlenirse Dünya Güçlenir” temasıyla Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen programda, kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliği, özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri ve toplumsal farkındalığın artırılması vurgulandı.

Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, “Akademisyen Anne” ismi ile sosyal medyada tanınan yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda kız çocukları, ellerinde taşıdıkları anlamlı dövizlerle sahneye çıkarak, hazırladıkları şiirleri büyük coşkuyla seslendirdi.

Sahnede yer alan dövizlerde “Kızlar Okusun Nesiller Değişsin”, “Bir Kız Öğrenirse Tüm Aile Öğrenir”, “Savaş Değil Sevgi Büyütsün”, “Kız Çocukları Güçtür, Gelecektir” gibi ifadeler yer aldı. Kız çocuklarının sesinden yankılanan bu mesajlar, salonda duygusal anlar yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, kız çocuklarının yaşamın her alanında iz bırakacak bireyler olduğuna dikkat çekerek, her kız çocuğunun bir ülkenin geleceğinde söz sahibi olacağının kanaatinde olduğunu belirterek, "Bilimde, sanatta, sporda, eğitimde ve hayatın her alanında iz bırakacak birer yıldızdır. Onlara eşit haklar ve fırsatlar tanındığı sürece her kız çocuğumuzun gelecekte söz ve başarı sahibi olacağına inanıyorum. Bizler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, kızlarımıza bu fırsatları tanımak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Özgüvenli bireyler yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Abiş, konuşmasında ayrıca savaşların gölgesinde yaşam mücadelesi veren kız çocuklarına da değindi.