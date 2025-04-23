İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, bünyesinde çalışan memur, sözleşmeli, kadrolu ve şirket işçileri kapsayan promosyon ihalesini sonuçlandırdı. Buna göre 3 yıllık ihaleyi ikinci kez kazanan Akbank, toplam 410 personele kişi başı 82.250 Türk Lirası ödeme yapacak.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, personelinin bankaların verdiği promosyondan en yüksek oranda yararlanması için 22 Nisan 2025 tarihinde açık arttırma usulü ile promosyon ihalesi düzenledi.

İhaleyi, en yüksek teklifi veren Akbank ikinci kez kazandı. Buna göre Güzelbahçe Belediyesi'nde görev yapan memur, sözleşmeli, kadrolu, GÜZBEL ve GÜSOYAT şirket işçilerden oluşan 410 personele kişi başı 82.250 TL promosyon ödemesi yapılacak. 3 yıl geçerli olacak anlaşma kapsamında ihaleyi kazanan banka ile süreç tamamlandığında ödemeler hesaplara yatırılacak.

Belediye bahçesinde işçilerle bir araya gelerek müjdeli haberi veren Başkan Günay, ‘‘Hiçbir personelimizi ayırmadık. Ekonomik açıdan yaşanan zor günler nedeniyle yapılan promosyon ödemesi personelimize biraz da olsa nefes aldıracak. Bundan sonraki süreçte de özveriyle çalışan tüm personelimizin çıkarlarını gözetmeye devam edeceğiz. Güzelbahçe’de emek veren her personelimizin alması için bugün ihalemizi tamamladık. Hiçbir personelimizi ayırmadan herkesin alacağı şekilde ihaleyi tamamladık. Aileleriyle güzel günlerde harcamalarını temenni ediyorum. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.