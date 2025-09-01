94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl farklı bir heyecana sahne oluyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin en büyük hobi ve yaşam tarzı buluşmalarından biri olan Big Boyz Festival, 7 yıllık İstanbul serüveninin ardından ilk kez İzmir’de düzenlenerek İEF’de kapılarını açtı. Kültürpark Uzun Havuz çevresinde kurulan festival alanı, fuarın en ilgi gören duraklarından biri oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın en hareketli alanlarından biri Big Boyz Festival oldu. 29 Ağustos’ta kapılarını açan ve 2 Eylül’e kadar sürecek festivalde, otomobillerden motosikletlere, deniz araçlarından elektrikli araçlara, off-road teknolojilerinden kamp ekipmanlarına kadar uzanan geniş bir yelpaze ziyaretçilerle buluşuyor. Bunun yanı sıra oyun dünyasına dair simülatörler, koleksiyon ürünleri, spor ekipmanları ve interaktif atölyeler de festivalin dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.

Gün boyunca süren söyleşiler, dans gösterileri, yarışmalar ve atölyelerle zenginleşen program, İzmirlilerin ilgisiyle adeta bir şenlik havası yaratıyor. Organizasyonun düzenleyicileri, gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğine ve desteği için Başkan Dr. Cemil Tugay’a teşekkür etti.

“YİNE BU FUARDA BULUŞALIM”

Big Boyz Festival düzenleyicilerinden Kıvanç Engin, “İstanbul’da uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz bu büyük ölçekli organizasyonumuzu İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ilk kez İzmir’de yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl 35 farklı firma katıldı. Gün içerisinde alanda, gençler, çocuklar, aileler, çok keyifli vakit geçiriyor. Müzikle beraber, çok değişik stantlarda workshoplar, deneysel paylaşımlar, yarışmalar eşliğinde ziyaretçilerimiz çok iyi vakit geçiriyor, herkesin yüzü gülüyor. İZFAŞ yetkilileri her zaman projenin içindeydi ve büyük emek verdi. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil Tugay’a bize bu olanağı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl yine burada olmak ümidiyle yine bu fuarda buluşalım” dedi.

“KATILIMDAN MEMNUNUZ”

Festival düzenleyicilerinden Koray Köprülü de “7 yıldır İstanbul’da, büyüklere oyuncaklar konseptiyle gerçekleşen festival, bu yıl 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında İzmir’de, Kültürpark’ta Uzun Havuz etrafında ziyaretçileriyle ilk kez buluşuyor. 29 Ağustos’ta başlayan ve 2 Eylül’e kadar devam edecek festivalimiz, geniş bir yelpazede ürünlerle ziyaretçilerine dopdolu bir deneyim vadediyor. Hem yeni hobiler edinmek isteyen hem de bu alanlara ilgi duyanların ilgilerini pekiştirmek ve deneyimler yaşamak isteyenlerin yerinin bu festival olduğunu düşünüyorum. Organizasyon komitesinde olan kişiler ve firmalar olarak, katılımdan çok memnunuz. Bu imkanı bize sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BU FESTİVAL İZMİR’E ÇOK YAKIŞMIŞ”

Festival, ziyaretçilerden de tam not aldı. Ziyaretçilerden Erkmen Kurşun, “Bu fuarda böyle bir festivalin olması çok güzel. Bundan sonraki yıllarda devamını isterim. Bu aktiviteler çok cezbedici, bu etkinliği gerçekleştiren herkese teşekkür ederim” dedi.

Taha Can da “19 yaşındayım, öğrenciyim. Burada çok eğleniyoruz, keşke bir dahaki senelerde de bu organizasyonu burada görebilsek… Etrafımıza baktığımızda herkes çok mutlu ve memnun. Araba, oyun ve motor sporları sevenler burada. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne biz gençlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Efe Emirhan Karaca ise “Öğrenciyim. Fuarı gezmeye Bursa’dan geldim. Bu festival İzmir’e çok yakışmış. Festival yarış sporlarını sevenler, araba, motor tutkunlarına çok olanak sağlıyor. Etrafımızda genç, yaşlı, çocuk herkes çok mutlu” şeklinde konuştu.