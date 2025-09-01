Denizli Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Cankurtaran’da düzenlenen kampta yeni dönem için yol haritasını belirledi.

DENİZLİ (İGFA) - Gençlerin fikir ve önerilerine büyük önem verdiklerini ifade eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım,“ Gençlerimizin vizyonu, şehrimizin geleceğine ışık tutuyor” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yeni döneme hazırlık kapsamında Cankurtaran’da bir araya geldi. Kampta gençler, gelecek dönem projeleri, çalışma alanları ve ortak hedefler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Demokratik katılımın en güzel örneklerinden birini sergileyen gençler, aldıkları kararlar ile şehrin sosyal, kültürel ve çevresel gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Kamp programına katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve aynı zamanda Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, gençlerin fikirlerine verdikleri önemin altını çizdi.

Başkanvekili Marım, “Gençlerimiz yalnızca bugünün değil yarının da söz sahibidir. Onların vizyonu, Denizli’nin geleceğini şekillendirecek en önemli kaynaktır. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olacak, onların öneri ve projelerini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Kent Konseyi Gençlik Meclisi, aldığı kararlar ile gençlerin sesini daha çok duyurmak için güçlü bir şekilde hazırlanıyor.