Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Çocuğuma Göz Kulak Olur Musun” projesi kapsamında açılan Coda - Coba Çocuk Eğitim Merkezi, kısa sürede çocuklar ve aileleri için önemli bir merkez haline geldi.GAZİANTEP (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen merkez, Türkiye’de devlet destekli olarak, engelli ebeveynlerin sağlıklı çocuklarına eğitim hizmeti sunan ilk ve tek merkez olma özelliği taşıyor. 280 metrekare kapalı alana sahip merkezde, işitme ve görme engelli ebeveynlere sahip çocukların kişisel gelişimleri destekleniyor, dil ve konuşma becerileri güçlendiriliyor.

Merkez, 2 – 6 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veriyor. 60 öğrenci kapasitesine sahip merkezde şu an 25 öğrenci eğitim alırken, 3 öğrenci de ön kayıt aşamasında bulunuyor. Açıldığı günden bu yana ise 4 öğrenci mezun oldu.

Kısa sürede kentteki önemli bir ihtiyaca cevap veren merkezde, verilen eğitimlerle çocukların aidiyet duygularını geliştirmek, toplumsal görünürlüklerini artırmak ve aile içi iletişimlerini güçlendirmek hedefleniyor.