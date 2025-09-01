Karacabey Boğazköy Mahallesi’nde 1983 yılından bu yana düzenlenen Boğazköy Marioba Şenlikleri bu yıl 11.kez gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Renkli görüntülere sahne olan şenlik, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın yanı sıra, Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Sayın Aleko Jishkariani, siyasi parti temsilciler, çevre il ve ilçelerin dernek başkanları, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Geleneksel yemeklerinden halk oyunlarına kadar Gürcü kültürünün bütün özellikleriyle tanıtıldığı programda, Akerdoinist Erol Alkan Vaketli, Gürcü Sanat Evi korosu ve Gürcü Müziğinin önemli temsilcilerinden Iberya Özkan Melaşvili’ye, Ansambli Rirashi, Düzce Gürcü Kültür Derneği Müzik Grubu, Ziya Serkan Doğan yönetimindeki Pesvebi Dans Topluluğu, Tulum Sanatçısı Mert Erdem, Boğazköy Halk Dansları Topluluğu’nun sunduğu görsel şölen ve müzik ziyafeti katılımcılara doyumsuz anlar yaşattı.

Şenliklere katılan sanatçılar katılımcıları doyasıya eğlendirirken, mahalle gençleri tarafında kurulan halk oyunları gösterisi ise izleyicilerden büyük alkış topladı.

“GÜRCÜ KÜLTÜRÜ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Bu yıl 11.’si düzenlenen Geleneksel Marioba Şenlikleri’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Boğazköy Gürcü Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Doğan Yılmaz, Gürcüler için kültür mirasına sahip çıkmanın ve yaşatmanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek;

“1977’de bu güzel coğrafyada yaşamış, yaşamını yitirmiş ve halen hayatta olan tüm büyüklerimize teşekkür ederim. Gürcülerin kültürleri, en önemli özelliğidir. Kendi memleketimizden yüzlerce kilometre uzakta bu şenliği gerçekleştiriyoruz. Dernek çatısı altında birleşerek, bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Sayın Aleko Jishkariani’ye desteklerini bizden esirgemeyen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’ya, sahne programında yer alan Erol Alkan Vaketli’ye, GürcüSanat Evi Korosu ve Iberya Özkan Melaşvili’ye, Ansambli Rirashi’ye, Düzce Gürcü Kültür Derneği Müzik Grubuna, Ziya Serkan Doğan yönetimindeki Pesvebi Dans Topluluğuna, tulum sanatçımız Mert Erdem’e, kısa zamanda özverili çalışmalar yaparak yeni bir dans gurubu oluşturan Boğazköy Halk Dansları topluluğuna ve her zaman dayanışma örneği göstererek birlik olmaya başarabilen Boğazköy Gençliğine- Boğazköy Kadınlarına ve Boğazköy Halkına çok teşekkür ederiz.” dedi.