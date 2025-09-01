Konya Selçuklu Belediyesi, Yazır Mahallesi’nde doğayla iç içe, modern mimariye sahip Kanyon Cafe’yi hizmete açtı.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, Yazır Mahallesi’nde doğayla iç içe, modern mimariye sahip Kanyon Cafe’yi hizmete açtı. 586 metrekarelik alanda kurulan tesis, aynı anda 300 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede.

Açılış törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Pekyatırmacı, “Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda nezih ve uygun fiyatlı bir mekânı daha hayata geçirdik. Sabah açık büfe kahvaltı, gün boyu kafe hizmeti sunulacak” dedi. Tesisin üretim alanında ekmek dahil tüm ürünlerin kendi mutfağında hazırlandığını belirtti.

Kaymakam Tortop ve İlçe Başkanı Bağcı da tesisin sosyal yaşam ve kent estetiğine katkı sağlayacağını vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış dualarla gerçekleştirildi, protokol üyeleri tesisi gezdi. Kanyon Cafe, bölge halkına kaliteli ve erişilebilir hizmet sunmayı hedefliyor.