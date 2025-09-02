İzmir'de Çiğli Belediyesi’nin ücretsiz eğitim desteği sunduğu Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’na seviye belirleme sınavları ile start verdi. Bu yıl 850 öğrencinin faydalanacağı ÇİBEM’de seviye tespit sınavları 3 Eylül Çarşamba günü tamamlanacak.İZMİR (İGFA) - Okulların açılmasına günler kala seviye belirleme sınavlarında öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı. Sınav sonuçlarının ardından öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilecek.

ÇİBEM’de eğitimler gruplara göre planlandı. Hafta içi pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri LGS grubu derslere katılırken, 12. sınıf ve mezun öğrenciler için her gün YKS hazırlık dersleri işlenecek. Bu kapsamda 12. sınıflar haftada 15 saat, mezun öğrenciler ise 20 saat eğitim görecek. 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri ise haftada 6 saat ders alacak. Müfredatta Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve İngilizce dersleri yer alıyor.

HER GRUBA ÖZEL DENEME PROGRAMI

ÇİBEM’de yalnızca dersler değil, rehberlik hizmetleri ve deneme sınavları da ücretsiz sunuluyor. 5, 6 ve 7. sınıflara 8 sıralı deneme yapılacak. LGS ve YKS gruplarına ise 8 sıralı denemenin yanı sıra 12 genel deneme sınavı uygulanacak. Çiğli’de ikamet eden veya ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin faydalanabildiği ÇİBEM’de bu yıl 29 öğretmen ve 2 idareci görev yapıyor. Çiğli Belediyesi’nin gençlere ücretsiz eğitim desteği sunduğu ÇİBEM, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedeflerken aynı zamanda ailelere de ekonomik anlamda katkı sağlıyor.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ÇİBEM'in sadece bir eğitim merkezi değil; aynı zamanda fırsat eşitliğinin, dayanışmanın ve geleceğe umutla bakmanın en somut örneklerinden biri olduğunu belirterek, ücretsiz eğitim desteği ile hem öğrencilerin başarılarını artırmayı hem de ailelerimizin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirterek, 29 öğretmen ve idareciyle birlikte bu yıl 850 evlada dokunacaklarını söyledi.