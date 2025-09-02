İzmir'de Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), 2024-2025 YKS’de %83 başarı oranıyla 180 öğrenciden 150’sini üniversiteye yerleştirdi. Başkan Helil Kınay, “Çocuklarımızın yanındayız” dedi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), LGS’deki başarılarının ardından 2024-2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) da dikkat çekici bir başarı elde etti.

KARBEM’den sınava giren 180 öğrenciden 150’si üniversiteye yerleşirken, kalan 30 öğrenci ek tercih döneminde şansını deneyecek.

Bu sonuçla KARBEM, yüzde 83’lük yerleşme oranıyla gururlandırdı.

FARKLI FAKÜLTE VE BÖLÜMLERE YERLEŞME

Yerleşen öğrenciler çeşitli fakültelerde öğrenim hakkı kazandı: 2 öğrenci Tıp, 1 öğrenci Diş Hekimliği, 1 öğrenci Hukuk, 13 öğrenci Mühendislik ve Mimarlık, 4 öğrenci Sağlık Bilimleri, 11 öğrenci Fen-Edebiyat, 3 öğrenci Eğitim, 21 öğrenci İktisadi ve İdari Bilimler, 8 öğrenci Turizm ve İletişim, 4 öğrenci İlahiyat, 1 öğrenci PMYO ve MSÜ, 3 öğrenci Konservatuvar ve 78 öğrenci Meslek Yüksekokullarına yerleşti.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olmak en önemli görevlerimizden. KARBEM’de emek veren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Üniversiteye yerleşen öğrencilerimizi kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.