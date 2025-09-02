Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Simge, yeni albümünün çıkış şarkısı “Mucize”nin BHDR imzalı versiyonunu dijital platformlarda yayınladı. Enerjik şarkı, yazın ruhunu yansıtarak müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Simge, merakla beklenen yeni albümünden önce çıkış şarkısı “Mucize”nin BHDR tarafından yeniden düzenlenen versiyonunu müzikseverlerle buluşturdu.

Türk Pop Müziği’nin dev isimlerini bir araya getiren yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmak için gün sayan Simge, albümünün çıkış şarkısı “Mucize”nin BHDR imzalı yeni versiyonunu tüm dijital platformlarda yayınladı.

Söz ve müziği Selim Siyami Sümer’e, prodüktörlüğü ise Ozan Bayraşa’ya ait olan “Simge & Mucize (BHDR Version)”, enerjisiyle yazın ruhunu en güçlü şekilde yansıtırken, yazı dans ederek, keyifli şekilde uğurlatmayı vaat eden şarkı; yayınlandığı andan itibaren dijital platformlarda hızlı bir şekilde yükselişe geçti.

Yeni albüm için heyecanlı bekleyiş sürerken, “Mucize (BHDR Version)” ile müzikseverlere yazın son günlerinde unutulmaz bir enerji sunacak.