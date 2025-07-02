İzmir'de Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ildır’dan Germiyan’a yayılan yangına karşı Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun mücadele verdiğini, riskli bölgelerde tahliye işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Çeşme ilçesinde, Ildır Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan ve Germiyan Mahallesi’ne kadar yayılan orman yangınına müdahale için geniş çaplı bir seferberlik başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri itfaiye ekipleri, Çeşme Belediyesi zabıta, park ve bahçeler ile fen işleri birimleri, İZSU, İlçe Jandarma Komutanlığı, İzmir AKUT ve komşu ilçe belediyelerinin ekipleri yangına müdahale ediyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin cansiperane çalıştığını açıkladı.

“Onlarca ekip arkadaşımız ve destek veren komşularımızla birlikte yoğun bir çaba harcıyoruz” diyen Başkan Denizli, yangının yaşam alanlarına ulaşması nedeniyle riskli bölgelerdeki vatandaşların tahliye işlemleri hızla sürdüğünü kaydetti.