İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediye yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re’sen başlatıldığını, belediyenin şikayetçi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında belediye ve iştirak yöneticilerinin gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Başkan Tugay, soruşturmanın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nun tevdi raporu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce bildirilen bilgiler doğrultusunda, Başsavcılık tarafından atanan bilirkişilerin raporuna dayandığını belirtti.

“BELEDİYE ŞİKAYETTE BULUNMADI”

Bazı sosyal medya platformlarında belediyenin şikayetçi olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Tugay, “Soruşturma, Mülkiye Teftiş Kurulu ve Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün bildirimleriyle, Başsavcılıkça re’sen başlatılmıştır. Önceki belediye başkanımız, il başkanımız ya da parti yöneticilerimizle ilgili belediyemiz Teftiş Kurulu’nun incelemesi ya da başvurusu söz konusu değildir. Parti yöneticileri hakkında zaten inceleme yetkimiz yoktur.” dedi.

“GÖZALTI YÖNTEMLERİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ”

Soruşturma sürecinin titizlikle takip edileceğini ifade eden Tugay, sabah 05.00’te evlerden gözaltı yapılmasının olağan hukuk yöntemleriyle bağdaşmadığını belirtti. Tugay, “Davet edildiğinde ifade vermeye hazır olan yöneticilere yönelik bu yöntemler, CHP’li belediyelere karşı yerleşik bir uygulamaya dönüşmesi bakımından düşündürücüdür. Soruşturmanın tarafsızlığı ve akıbeti konusunda endişeliyiz” dedi.