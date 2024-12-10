İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin de tehdit ettiği su kaynaklarının verimli kullanılması için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında çalışmalarını hızlandırdı.İZMİR (İGFA) - Yıllık yaklaşık 6 milyon metreküp su kullanan Büyükşehir Belediyesi, kurumsal su ayak izi ile karbon ayak izini azaltmak amacıyla Su ve Enerji Yönetimi Şefliği kurdu.

Geliştirilen izleme sistemi ile kurum bünyesinde su tüketimini takip altına alarak, verimli ve ihtiyaca odaklanan tüketimi amaçlayan belediye, 2025 yılı için yüzde 30 tasarruf hedefi belirledi.

BÜYÜKŞEHİR YILLIK 6 MİLYON METREKÜP SU TÜKETİYOR

1966 kurumsal su abonesine sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllık yaklaşık 6 milyon metreküp su tükettiğini açıklayan İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saadet Çağlın, su tüketiminin yıllık gider bütçesindeki karşılığının da yaklaşık 300 milyon TL’yi bulduğuna dikkat çekti. Su tüketiminin yüzde 80’ini Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yüzde 4’ünü Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, yüzde 16’sını işletmeler ile idari binalar oluşturuyor. Su kaynaklarının hızla tükendiğine dikkat çekerek, tasarruf konusunda aldıkları önlemleri paylaşan Çağlın, iyileştirme çalışmalarının başlangıç için önemli ölçüde sonuç verdiğini anlattı.

KURUMSAL SU AYAK İZİ HESAPLANACAK

2025 yılı için su tüketiminde yüzde 30 oranında tasarruf sağlamayı hedeflediklerini de belirten Saadet Çağlın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZENERJİ bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, tüm tüketimlerin tek birimden izlenmesi sağlandığını söyledi. Mevcut durumu analiz ederek, yol haritasını şekillendirdiklerini kaydeden Çağlın, "Tüm bu veri analizleri sonucunda amacımız, kurumsal su ayak izimizi ve karbon ayak izimizi hesaplayarak ulusal ve uluslararası platformlarda yayınladığımız sera gazı azaltım ve uyum hedeflerimize ulaşmak. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kalıcı ve sürdürülebilir bir izleme sistemi kurmak. Yüksek su tüketimi olan yerleri takibe aldık. Buralarda oluşan kayıp kaçak ve arızaların kısa sürede belirlenerek onarılması, kaçakların oluştuğu hatların yenilenmesi sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağladık" dedi.