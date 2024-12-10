Kocaeli’ni daha sağlıklı geleceğe taşımak adına kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Büyükşehir, Körfez İlçesi Kabakoz Mahallesi’nde kentsel dönüşüme başlıyorKOCAELİ (İGFA) - Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Kocaeli’ni geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarına devam ediyor.

Güvenli yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projelerine hız veren Büyükşehir, Körfez Kabakoz Mahallesi için düğmeye basıyor. Bu kapsamda Körfez İlçesi Kabakoz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 7.2 hektarlık alan “Rezerv Yapı Alan” ilan edildi. 7.2 hektarlık alan için uzlaşma görüşmelerine yakın zamanda başlayacak olan Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’nde olduğu gibi TOKİ ile işbirliği yaparak, Derince Yenikent Mahallesi’nde Kabakoz için de yeni konut projeleri geliştirecek.

BAKANLIK REZERV ALAN İLAN ETTİ

Kentsel dönüşüme büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde Kabakoz Mahallesi için dönüşüme başlıyor. Büyükşehir’in rezerv alan başvurusu kabul edilerek kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılmıştı. Kabakoz bölgesinde 7,2 hektarlık alanın tamamı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edildi.

Kentsel dönüşüm kapsamında Kabakoz Mahallesi alanında yapılan tespit çalışmaları tamamlandı. Rezerv alan ilan edilen 7,2 hektarlık alan üzerinde 185 yapı, 477 konut ve 16 ticaret alanı bulunuyor.