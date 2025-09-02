İzmir'de Bornova Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için 10 elektrikli binek araç alınmasına oy birliğiyle karar verildi. Başkan Ömer Eşki, bu adımın hem maliyetleri düşüreceğini hem de Bornova’nın kendi enerjisini üreten, çevre dostu bir ilçe olma hedefini güçlendireceğini vurguladı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’ndeki meclis salonunda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki başkanlığında gerçekleştirildi.

YENİ ARAÇLAR DEVLET MALZEME OFİSİ’NDEN ALINACAK

Toplantıda, Bornova Belediyesi hizmetlerini daha etkin ve verimli sürdürebilmek amacıyla Devlet Malzeme Ofisi’nden 10 adet elektrikli binek araç alınması görüşüldü. Plan ve Bütçe, Hukuk ve Ulaşım Komisyonlarından geldiği şekliyle gündeme alınan karar, oy birliği ile kabul edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, enerji tasarrufu ve çevreci yatırımların önemine dikkat çekerek, “Bornova’yı kendi enerjisini üretebilen bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Elektrikli araçlarla birlikte hem hizmet maliyetlerimiz düşecek hem de çevre dostu uygulamalarımız güçlenecek. Bu adım, sürdürülebilirlik hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştıracak.” diye konuştu.