Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, “Gizemli Kutu” adı altında yapılan yanıltıcı satışlara erişim engeli getirilmesi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı aldı. Tüketicilerin korunması için denetimlerin süreceği vurgulandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 14 Ağustos 2025’teki 360 sayılı toplantısında, çeşitli platformlarda “Gizemli Kutu” adı altında yapılan içeriği belirsiz ürün satışlarını ele aldı. Kurul, bu tür satışların tüketicilerin ekonomik davranışlarını bozabileceği ve normalde taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği tespitini yaptı.

ERİŞİM ENGELİ VE ADLİ SÜREÇ

Kurul, “Gizemli Kutu” ve benzeri satış yöntemlerini haksız ticari uygulama olarak değerlendirerek, bu tanıtımlara erişim engeli getirilmesine ve yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin sorumluları hakkında adli tahkikat başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını koruma, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla mücadele ve özellikle genç tüketicileri bu tür platformların olumsuz etkilerinden koruma amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceğini açıkladı. Bakanlık, tüketicilerin haklarını ihlal eden kişi ve platformlara mevzuat çerçevesinde idari yaptırımlar uygulamaya devam edeceğini bildirdi.