İzmir Bornova Belediyesi ve Dila Yüksel Yürek Atölyesi Derneği, çocuklara dijital kodlama eğitimi vermek amacıyla önemli bir işbirliği protokolüne imza attı.İZMİR (İGFA) - Protokol, İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Dernek Başkanı Dr. Nuri Seha Yüksel tarafından imzalanırken, eğitimler Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İlkokul öğrencileri, derneğin desteğiyle alacakları eğitimlerle, Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl “Okyanus Kâşifleri” temasıyla gerçekleştirilecek olan Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor (First Lego League Explore) yarışmasına hazırlanacak.

“Geleceğe katkı sunmak için buradayız”

İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, dijitalleşmenin kaçınılmaz bir süreç olduğunu vurgulayarak, “Dünyanın ilerlediği ve gelecekte de yol bulmak zorunda olduğumuz bir dijitalleşme süreci yaşıyoruz. Robotik kodlama konusunda çocuklarımıza eğitim verilmesine aracılık edeceğiz” dedi.

İşbirliği yapılan derneğin anlam ve önemine de dikkat çeken Başkan Eşki, “Dila Yüksel Yürek Atölyesi Derneği, İzmir depreminde yaşamını yitiren bir yavrumuzun adıyla kurulmuş çok değerli bir oluşum. Bu organizasyon hem depremin yıkıcı etkisini unutturmamak hem de geleceğimizin dili olan robotik kodlamayı çocuklarımıza aktarabilmek adına çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Dila Yüksel Yürek Atölyesi Derneği Başkanı Dr. Nuri Seha Yüksel ise İzmir Depremi’nde kaybettikleri kızları Dila Yüksel’in adını yaşatmak için bu derneği kurduklarını belirterek şunları söyledi: “Eşim Burcu Yüksel ile birlikte Dila’nın adına bu derneği kurduk. Dila ve oğlum Ege Ilgaz, sanat, bilim ve teknoloji konusunda çok yeteneklilerdi. Onların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için yola çıktık. Teknoloji gerçekten önemli. Geleceği hayal ederken de artık teknolojiden faydalanmak gerekiyor. Eğer buradaki çocuklarımızın ufuklarını açabilirsek, onları daha güzel bir geleceğe hazırlayabilirsek çok mutlu olacağız. Bu süreçte destek olan Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye çok teşekkür ediyorum”