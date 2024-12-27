Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İzaydaş A.Ş. ve Belde A.Ş.’ye yeni atamaları açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal medya hesabından açıklamayı yapan Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden İzaydaş Genel Müdürü Muhammed Saraç ile Belde A.Ş. Genel Genel Müdürü Kemal Yazıcı yeni yıl itibarıyla emekliye ayrılıyor. Kendilerine şehrimize üstün hizmetleri, yol arkadaşlığı için teşekkür ediyor, yeni İzaydaş Genel Müdürümüz Vahit Balahorlu ile yeni Belde A.Ş. Genel Müdürümüz Mustafa Bolat’a başarılar diliyorum.”

MUSTAFA BOLAT KİMDİR?

1976 yılında Bandırma’da doğdu. 1994 yılında Susurluk İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. 2014 yılında Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Ekonomisi Bölümü’nde yüksek lisansını yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bölümler Enstitüsü Yerel Yönetimler Programı’nda halen doktorasına devam etmekte. İGDAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğünde (1998-2005) görev aldıktan sonra İSFALT İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nde 2005-2007 yılları arasında şef, 2007-20013 yılları arasında müdür olarak görev yaptı. İBB İştirakler’de İK Koordinatörü (2013-2019) olarak görev aldıktan sonra, Türkiye Maarif Vakfı’nda İK Daire Başkanlığı (2019-2023/10) görevini yerine getirdi. Son olarak Ada Araştırma’da danışman olarak görev alıyordu. Evli ve 1 çocuk babası olan Mustafa Bolat, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Mustafa Bolat

VAHİT BALAHORLU KİMDİR?

1980 yılında İstanbul’da doğdu. 2002 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 2 yıl süreli özel sektör tecrübesi sonrasında 2005 yılında Çevre Mühendisi olarak İSTAÇ A.Ş.’de göreve başladı. Atık Yönetimine ilişkin yurt içi ve yurt dışı birçok projede, Proje Yönetimi, Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık projelerinde görev aldı. Entegre Atık yönetimine ilişkin projelerde araştırmacı ve proje yöneticisi olarak görev aldığı İSTAÇ A.Ş.’de Proje ve İş Geliştirme Müdürü (2012-2015), Endüstriyel Atık Müdürü (2015- 2017) ve Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (2017-2019) olarak görev yaptı. 2019 yılında Maya Çevre Yönetimi ve Enerji San.Tic.Ltd şirketini kurdu. 2021 yılında Bursa’da 3.sınıf Düzenli Depolama Tesisini faaliyete aldı. (tesis işletmesi halen devam etmektedir) İstanbul’da bulunan merkez ofisinde danışmanlık ve müşavirlik projeleri yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Vahit Balahorlu orta seviyede İngilizce bilmektedir.

Vahit Balahorlu