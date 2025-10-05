Bursa'nın Mudanya ilçesinde İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'nın tek listeli 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ersin Erdönmez yeniden ilçe başkanı oldu.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa İl Başkanı İsmail Kaya'nın yanı sıra partili yöneticilerin de hazır bulunduğu Mudanya İlçe Başkanlığı'nın olağan genel kurulunda, mevcut İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, delegelerin teveccühüyle güven tazeledi.

İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, Mudanya'nın tarım, esnaf ve altyapı gibi acil meselelere dikkat çekerek, bu göreve makam sevdasıyla değil, Mudanya sevdasıyla talip olduğunu, parti olarak çözüm odaklı çalışacaklarını söyledi.

Buna göre Ersin Erdönmez başkanlığındaki yeni yönetimde; Turhan Karabulut, Cemile Karakuş, Beyhan Tok, Zeki İçen, Seyit Yılmaz, Ersan Kayabaş, Nazif Vatansever, Nedim Sakin, Naim Cerrahoğlu, Nermin Güler, Canan Takı, Hikmet Dalkılıç, Engin Gültekin, Selami Akyol, Yaşar Kılıç, Ayşe Asude Erpamukçu, Fuat Başıbüyük, Filiz Erdil, Nesibe Gök, Metin Topçu, Ahmet Vaycan, Recep Akar, Şadi Aydın, Fikret Kale, Mithat Keskin, İbrahim Dayı, Nurten Karaçerçi, Ali Kahveci, Muhittin Cihanyandı, İlker Peker ve Mustafa Bayrak yer aldı.