Sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve sahiplendirme süreçlerini güçlendirmek amacıyla İstanbul Vakfı tarafından “Sahipsiz Hayvanlara Destek Kampanyası” başlatıldı. Kampanya, İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve İstanbul Vakfı iş birliğiyle yürütülecek ve İstanbul halkının duyarlılığı ile hayat bulacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Vakfı, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve onların sıcak yuvalara kavuşmalarını sağlamak amacıyla anlamlı bir dayanışma kampanyası başlattı.

İstanbul halkının desteğiyle hayata geçirilecek bu kampanya, sokakta yaşam mücadelesi veren can dostlarımızın güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir ortama kavuşmalarını hedefliyor. Bakımevlerinde misafir edilen hayvanların beslenmeden sağlığa, barınmadan sahiplendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarının karşılanması için toplumsal bir seferberlik çağrısı yapılıyor.

İBB’NİN ALTYAPISI İLE GÜÇLÜ DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik güçlü bir hizmet altyapısına sahip:

85’i veteriner hekim olmak üzere toplam 430 personel

5 hayvan bakımevi

4 doğal yaşam alanı

1 aşılama ve tedavi ünitesi

1 Motovet, 1 çiftlik hayvanı nakil aracı

2 Vetbüs ve 30 hayvan nakil aracı

Bağışlarla öncelikle sahipsiz hayvanların barındırıldığı bakımevleri ve doğal yaşam alanlarında daha sağlıklı ve konforlu koşulların oluşturulması hedefleniyor. Bu alanlarda geçici olarak misafir edilen can dostlarımızın beslenme, barınma ve sosyal ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması amaçlanıyor.