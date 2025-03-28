Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü’nde Türkiye’ye örnek projelerini kamuoyuyla paylaşıyor. Sıfır Atık Hareketi kapsamında, İSU’nun ödüllü Geri Kazanım Suyu Projesi, ileri teknolojiye sahip atık su yönetimi, SCADA ve Vidanjör Yönetim Sistemi gibi çevreci uygulamalarıyla dikkat çekiyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, Türkiye'nin endüstriyel nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerinden biri. Bu nedenle, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetimi, özellikle Kocaeli için hayati önem taşıyor.

2015 yılında başlatılan ve 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan tarafından plaketle ödüllendirilerek Türkiye’ye örnek gösterilen Geri Kazanım Suyu Projesi ile bugüne kadar 129,8 milyon metreküp su geri kazandırılarak Yuvacık Barajı’nın 2,5 katı kadar su tasarrufu sağlandı.

2024 yılında şehre sağlanan 198,5 milyon metreküp suyun 17,2 milyon metreküplük kısmı geri kazanım suyu olarak sanayide kullanıldı. Türkiye’de yüzde 100 biyolojik arıtma yapan ilk su ve kanal idaresi olan İSU; bu öncü uygulama sayesinde Yuvacık ve Namazgâh Barajları, Sapanca Gölü ve yeraltı su kaynakları üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azalttı.

SANAYİDE YÜZDE 36’LIK SU TASARRUFU

Ülkemize ve şehrimize katma değer olarak kazandırılan yıllık 48 milyon metreküp kapasiteli “Geri Kazanım Suyu Tesisleri” ile sanayide 2024 yılında kullanılan 47,3 milyon metreküp suyun 17 milyon 184 bin 704 metreküplük kısmı, geri kazanım suyu ile karşılandı.

Böylece 2024 yılında Kocaeli’de atık suyun geri kazanımı ile sanayide yüzde 36’lık su tasarrufu elde edildi. Sanayi’de kullanılan suyun 17.505.853 metreküpü şebeke suyu, 12.771.795 metreküpü de kuyu sularıyla temin edildi. ‘Geri Kazanım Suyu Projesi’nin hayata geçirildiği 2015 yılından günümüze toplam 129 milyon 813 bin 465 metreküp su geri kazandırarak Yuvacık Baraj Gölü kapasitesinin 2,5 katı kadar su tasarrufu gerçekleştirildi. Böylelikle barajlar, göller ve göletler ile yeraltı suyu kaynakları üzerindeki baskı önemli ölçüde azaltmış oldu.

Kroman Çelik Sanayi ve Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi fabrikalarına Gebze İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden sağlanacak olan geri kazanım suyu çalışmalarının tamamlanmasıyla, ilk etapta günlük ortalama 3 bin 500 metreküp, yıllık 1 milyon 277 bin 500 metreküp; gelecek yıllar için ise günlük ortalama 11 bin metreküp, yıllık 4 milyon 15 bin metreküp ilave geri kazanım suyu daha temin edilerek Kocaeli’nin içme suyu kaynakları üzerindeki baskı daha da azaltılarak kent ekonomisine katkı sağlanacak.

Türkiye’nin ilk geri kazanım suyu projesine sahip ve bu alanda ödüllü kurumlarından biri olan İSU, Sıfır Atık Hareketi kapsamında geliştirdiği çevreci projelerle örnek olmaya ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefiyle çalışmalarını sürdürmeye kararlılıkla devam ediyor.