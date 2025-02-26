İstanbul’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOKAPAN 14: Şehit Bora Barış Güler” operasyonunda 153 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın zehir tacirlerine yönelik bir süredir sürdürdüğü "Narkokapan" operasyonlarının bu kez 14'üncüsü İstanbul'da "Şehit Bora Barış Güler" adına yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://x.com/i/status/1894608447506686140

Bakan Yerlikaya, sokak satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli düzenlenen operasyonda 25,5 kg eroin, 17 kg metamfetamin, Muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ile 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren Kahraman İstanbul Polisleri'ni tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Uyuşturucu ile ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım" mesajıı verdi.