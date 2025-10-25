İstanbul Emniyeti’nin son bir haftada gerçekleştirdiği dev operasyonlarda 381 kilogram metamfetamin, 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap ve 14 ton bonzai üretilebilecek kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz.” dedi.ANKARA (İGFA) -İstanbul’da uyuşturucuya karşı yürütülen kararlı mücadele hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre; Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 381 kilogram metamfetamin, 1 milyon 85 bin adet uyuşturucu hap, 14 ton bonzai üretilebilecek 142 kilogram ham madde, 203,5 kilogram kimyasal katkı ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, uyuşturucunun toplum sağlığına ve gençlere verdiği zarara dikkat çekerek, “Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.