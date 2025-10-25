Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi, üç çocuk annesi Meliha Kaplan’ın öldürülmesi sonrası bir mesaj yayımladı.

Hem Türkiye’de hem de şehrimizde kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor. Bu kez de Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi, üç çocuk annesi Meliha Kaplan, beş yıl önce boşandığı eski eşi Ferhat Karakaya tarafından üniversite içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Yazılı bir açıklama yapan KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, “Yine bir kadın cinayeti… Dün Erciyes Üniversitesi’nde, Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim gören üç çocuk annesi bir kadın, eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Katil ‘namusumu temizledim’ diyebildi. Bu söz, yalnızca bir kadının değil, bir toplumun vicdanının öldüğünü gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Dr. Sema Karaoğlu, “Biz Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) olarak biliyoruz ki kadın cinayetleri birer bireysel öfke patlaması değildir. Kadın cinayetleri politiktir.

Çünkü bu ölümlerin ardında; toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadının ikinci sınıf görülmesi, erkek egemen kültürün kuşaktan kuşağa aktarılması, caydırıcı olmayan cezalar ve iyi hal indirimleri, ekonomik bağımsızlığını kazanamayan kadınların çaresiz bırakılması, eğitime ve istihdama erişimdeki engeller, şiddeti sıradanlaştıran medya dili, dini ve geleneksel değerlerin yanlış yorumlanarak kadını itaate zorlaması, kadın örgütlerinin ve toplumsal muhalefetin susturulması ve en temelde, iktidarın eril politikalarıyla beslenen bir zihniyet vardır.”