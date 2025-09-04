İstanbul Valiliği, Boğaz’da izinsiz kıyı kullanımlarını yasakladı. 24 metre ve üzeri tekneler için yeni kurallar 8 Eylül’de başlıyor!İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Boğazı’nda deniz turizmi faaliyetlerini düzenlemek ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmak amacıyla İstanbul Valiliği’nden tarihi bir karar geldi.

25 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/2 sayılı kararla, Boğaz’ın Anadolu ve Avrupa kıyılarında izinsiz kıyı yapılarının yolcu indirme-bindirme için kullanımı yasaklandı. Ayrıca, 24 metre ve üzeri boydaki günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve gezi amaçlı ticari yatların yalnızca izinli kıyı tesislerinde bağlama ve barınma yapabileceği belirtildi.

TEKNELER SADECE İZİNLİ KIYI TESİSLERİNDE BAĞLANABİLECEK

Uygulama 8 Eylül 2025’te başlayacak, denetimler “Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu” tarafından yapılacak.

Karara uymayanlara 618 sayılı Limanlar Kanunu uyarınca idari yaptırımlar uygulanacak. İstanbul Bölge Liman Başkanlığı ihlallere anında müdahale edecek.

Kararın uygulanmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası eşgüdüm içinde hareket edecek.

Kararın ayrıntıları için tıklayabilirsiniz