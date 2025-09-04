İzmir’de başlayan uluslararası sempozyumda kültür ve ekoloji temelli dönüşüm vizyonu masaya yatırıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Sürdürülebilir Bir Akdeniz İçin Kültür ve Ekolojik Dönüşüm İzmir Sempozyumu”, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde başladı. İki gün sürecek sempozyumun finalinde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla “Akdeniz Kültür ve Ekoloji Kentleri Manifestosu” imzalanacak.

Açılışta; İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Juliette Bompoint, Nice Belediye Başkan Yardımcısı ve AVİTEM Başkanı Agnès Rampal, Vitrolles Belediye Başkanı Loïc Gachon, AVİTEM Genel Müdürü Büyükelçi François-Xavier Leger ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay konuşma yaptı.

“DÖNÜŞÜM ÇABAMIZIN MERKEZİNE KÜLTÜRÜ KOYUYORUZ”

Prof. Dr. Pınar Okyay, kültürün kriz çağında çözümün en etkili bileşeni olduğunu vurgulayarak, “Kültür, ortak noktaları keşfetmemizi sağlarken farklı hikâyelerden beslenir. Kültürel çeşitlilik, insan hakları ve temel özgürlüklerle el eledir. Hiç kimseyi geride bırakmamanın garantisidir” dedi.

Okyay, sempozyumun sonunda imzalanacak manifestonun, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya yaratma yolculuğunda rehberlik edeceğini belirtti.

PROGRAM DEVAM EDİYOR

İzmir’le birlikte Fransa’nın Nice, Vitrolles ve Korsika şehirlerinde düzenlenen forumlarla şekillenen projenin son ayağı olarak İzmir’de düzenlenen sempozyum; kültür, kentsel tasarım, ekoloji ve toplumsal katılım başlıklarını buluşturan zengin bir programa sahip. İki gün sürecek etkinlik kapsamındaki oturumlarda, yerli ve yabancı uzmanlar ve akademisyenler, şu konuları ele alacak: İzmir’den Akdeniz’e Bakış: İzmir’in Akdeniz içindeki tarihsel ve kültürel rolü masaya yatırılacak. Denizle İlişki, Tasarım ve Kültür: Kıyı tasarımları, bienaller ve ekosistem çalışmaları konuşulacak. Kültürün Mekânsal Boyutu: Çok kültürlü miras ve topluluklarının mekânsal ilişkileri ele alınacak. Geçişlilik Alanları ve Tasarım Olanakları: İzmir’in ekolojik koridor projeleri, kent parklarının geleceği ve tasarım etkinlikleri değerlendirilecek. Kırsal ve Kentsel Dönüşümler: Kent planlaması, ekolojik hafıza, kültür rotaları ve tarım odaklı yeni yaklaşımlar paylaşılacak.

Proje, İzmir’in Akdeniz’deki kültürel diplomasi görünürlüğünü artırırken; doğa, turizm, tarım ve çevre alanlarında sürdürülebilir prototiplerin geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin UCLG Kültür Yönetişim Komitesi’ndeki rolüyle, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Kültürün 18. hedef olarak eklenmesi için savunuculuk çalışmaları yürütülüyor.