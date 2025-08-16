Türkiye’nin en büyük yelken festivali 13. TAYK–Eker Olympos Regatta, heyecanı doruğa taşıyacak final etaplarına girdi. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalde; J70, J70 Match Race ve Hareketli Salma yarışlarının ardından merakla beklenen Yat Sınıfı Yarışları start alıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da yelken rüzgârı estiren ve canlı yayınlarla tüm Türkiye’ye bu heyecanı ulaştıran 13. TAYK–Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, bu hafta sonu yapılacak Yat Sınıfı Yarışları ile büyük finaline hazırlanıyor. 8 Ağustos’ta başlayan organizasyonda, Türkiye’nin en iddialı yat yarışçıları büyük ödül için son kez start hattında buluşuyor.

IRC 0, 1, 2, 3 ve 4 sınıflarındaki Yat Yarışları’nın 15 Ağustos gecesi planlanan Çınarcık rotası, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Ancak yarış heyecanı hız kesmeden devam edecek; 16 Ağustos’ta şamandıra parkurunda düzenlenecek kısa ve yüksek tempolu inshore yarışları, tekneler arasındaki taktiksel mücadeleye ve kıyasıya rekabete sahne olacak.

Büyük final ise 17 Ağustos’ta, İstanbul’un kalbinde gerçekleşecek. Boğaz Yarışı, hem görsel hem de sportif açıdan festivalin zirvesi olacak. Yatların ihtişamlı geçişi, izleyenlere nefes kesen bir manzara sunarken, mücadele dolu finişler heyecanı katlayacak.

Festivalin final etabı olan Boğaz Yarışı ve Ödül Töreni; D-Smart Spor Smart kanalı, Eker Süt Ürünleri YouTube sayfası ve Tribün Dergi’nin X (Twitter) hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. 2024 Paris Olimpiyatları açılış prodüksiyonunu üstlenen profesyonel ekibin hazırlayacağı bu yayınlarda; dinamik grafikler, 3D modellemeler ve uzman yorumlarıyla izleyiciler yarışın her anına tanıklık edecek.